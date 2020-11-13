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Son dakika haberi: İzmit'te katliam! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti...

İzmit İlçesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen koca dehşet saçtı. Pompalı tüfek ile konuşmaya gelen baba, önce eşini ardından oğlunu öldürdü. Sonrasında aynı tüfekle olay yerinde intihar etti. İşte tüyler ürperten son dakika haberinden detaylar...

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:21 Son Güncelleme: 13.11.2020 10:28 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmit'te katliam! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti...

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta oğlu Suat Özkan (26) ile birlikte yaşayan Serap Özkan (44), evde tam uyumaya hazırlandıkları esnada, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Veysel Özkan (54), konuşmak istediğini söyleyerek eve geldi. Salona geçen ve konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı. Bu esnada oldukça öfkelenen Veysel Özkan, eve gelirken yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkardı ve önce eşi Serap Özkan'a, ardından oğlu Suat Özkan'a ateş etti.

Daha sonrada aynı tüfek ile hayatına son verdi.

KURTULAN OLMADI

Evden gelen bağrışma ve sonrasında art arda gelen silah sesleri üzerine, Özkan ailesinin komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine hemen polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde olayı gerçekleştiren Veysel Özkan, oğlu Suat Özkan ve eşi Serap Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemeleri devam ettiği esnada, acı haberi alan Özkan ailesinin yakınları hemen olay yerine koştu. Olay yerinde aldıkları acı haber ile yasa boğulan Özkan ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde Tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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Son dakika haberi: İzmit'te katliam! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti...
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