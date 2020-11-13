Son dakika haberi: Sigara yasağına vatandaştan şok sözler!

81 İl Valiliğine gönderilen ?Koronavirüs Tedbirleri? konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Samsun?da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı. Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet eden vatandaşlar da oldu.