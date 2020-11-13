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Son dakika haberi: Sigara yasağına vatandaştan şok sözler!

Koronavirüs salgınına yönelik getirilen son tedbirlerden biri de açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması oldu. 'da açık alanlarda sigara denetimi yapıldı, 'Yasağa uymayacağım' diyen kadın pes dedirtti

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:01 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Sigara yasağına uymayan vatandaştan şok cevap!

SON DAKİKA HABERİ: 'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddelerde denetim yapıldı. Sigara yasağından haberi olmayanlar, uyarıldı, sigaralar söndürüldü.

Son dakika haberi: Sigara yasağına uymayan vatandaştan şok cevap!

Yasağa kimsenin uymayacağını iddia eden Eyşan Terzi (38), "Kişi kendinden bilir işi, ben bu yasağa uymayacağım, çok kişinin de uyacağını düşünmüyorum" dedi.

Son dakika haberi: Sigara yasağına uymayan vatandaştan şok cevap!

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

Son dakika haberi: Sigara yasağına uymayan vatandaştan şok cevap!

81 İl Valiliğine gönderilen ?Koronavirüs Tedbirleri? konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. ?da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı. Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet eden vatandaşlar da oldu.

Son dakika haberi: Sigara yasağına uymayan vatandaştan şok cevap!

"GİZLİ İÇMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Genelgeyi dün akşam okuduğunu ifade eden Eyşan Terzi (38), "Günde bir paket içiyorum, tiryakiyim ve gizli gizli içmeye devam edeceğim. Tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını düşünüyorum fakat etkili olacağını zannetmiyorum.

Son dakika haberi: Sigara yasağına uymayan vatandaştan şok cevap!

Dediğim gibi ben gizli gizli içmeye devam edeceğim. Kişi kendinden bilir işi, ben bu yasağa uymayacağım, birçok kişinin de bu yasağa uyacağını düşünmüyorum" dedi.

Son dakika haberi: Sigara yasağına uymayan vatandaştan şok cevap!

"SİGARA KULLANSAYDIM KURALA UYMAZDIM"

Sigaradan önce uygulanması gereken tedbirler olduğunu ifade eden Davut Memişoğlu da (32), "Ben sigara kullanmıyorum ama kullansaydım da kurala uymazdım.

Son dakika haberi: Sigara yasağına uymayan vatandaştan şok cevap!

Koronavirüsten kaynaklı bazı yasakların, tekrar gündeme gelmesi için getirildiğini düşünüyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum ve tıklım tıklım yolculuk yapıyoruz. Maske taksak da virüsün bulaşmasına tam olarak engel olunabileceğini düşünmüyorum?? şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi: Sigara yasağına vatandaştan şok sözler!
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