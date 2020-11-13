Son dakika haberi: TikTok'ta mide bulandıran 'çürük elma' videosu! Bakanlık harekete geçti

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Son dakika haberi: 'ta mide bulandıran '' videosu! Bakanlık harekete geçti

Süt banyosu rezaletinin ardından mide bulandıran bir video daha ortaya çıktı. 'den gelen son dakika habere göre; bir tüccarın çektiği görüntüler büyük tepki çekti. Bir depoda çürük elmaların görüntüsünü "Çekeceğim. Millet ne içtiğini görsün." diyerek paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Tarım ve harekete geçti. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 08:44 Son Güncelleme: 13.11.2020 08:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Sosyal medyada mide bulandıran 'çürük elma' videosu! Bakanlık harekete geçti

Son dakika haberi: 'de ortaya çıkan görüntüler mide bulandırdı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir depoda toplanan çürük elmaların görüntüsünü paylaşan tüccar, paylaştığı videoda çürük elmaların meyve suyu yapılacağını söyledi.

Son dakika haberi: Sosyal medyada mide bulandıran 'çürük elma' videosu! Bakanlık harekete geçti

GÖRÜNTÜLERİ SİLDİ

Görüntülerin paylaşılması ve tepki toplamasının ardından Tarım ve olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri paylaşan kişi ise o görüntüleri sosyal medya hesabından sildi.

Görüntüler olay yaratmıştı! Bakanlıktan "çürük elma" videosuna inceleme | Video

Son dakika haberi: Sosyal medyada mide bulandıran 'çürük elma' videosu! Bakanlık harekete geçti

MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN

Yahyalı ilçesindeki bir depoda tüccar tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, onlarca kilo yer aldı. paylaşılan görüntülerde çürük elmaların fabrikalara meyve suyu yapılmak üzere gönderildiği ifade edildi.

Depoda kendisine "Çekme" uyarısı yapılan tüccar, "Çekeceğim. Millet ne içtiğini görsün. Seneye 10 kuruş elma. Daha bunun suyunu içeceğiz" dedi. Görüntüde yer alan üretici ise, "Bu elmalar ne olacak?" sorusuna "Meyve suyu olacak" yanıtını verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki toplaması sonucu paylaşımın sahibi, videoyu hesabından sildi.

Son dakika haberi: Sosyal medyada mide bulandıran 'çürük elma' videosu! Bakanlık harekete geçti

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin yer almasının ardından Tarım ve da harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 gıda hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp ihbar hattına yönlendirebilirsiniz."

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Son dakika haberi: TikTok'ta mide bulandıran 'çürük elma' videosu! Bakanlık harekete geçti
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