Son dakika haberleri: Bu görüntüler Türkiye'yi isyan ettirmişti! Babası filyasyon ekibinden çıktı...

Diyarbakır'da 10 yaşındaki küçük kızın okuldan evine dönerken yüzüne tükürülmesi Türkiye'yi isyan ettirmişti. Gelen son dakika haberine göre; Nisa'nın ailesi şikayetçi olurken, baba Feytullah Şahin SABAH'a açıklamalarda bulundu. Şahin, "Koronavirüs salgının olduğu şu günlerde birinin yüzüne tükürmek ona mermi atmakla eşdeğer. Neden böyle yapmış, kızımdan ne istemiş hiç bilmiyorum." dedi.