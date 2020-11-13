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haberleri: Bu görüntüler Türkiye'yi isyan ettirmişti! Babası ekibinden çıktı...

haberi: 'da okuldan evine dönen 10 yaşındaki Nisa Ş.'nin yüzüne tüküren genç kız hakkında, Nisa'nın ailesi şikayetçi oldu. Nisa'nın cami imamı olan babası Feytullah Şahin ekibinden çıktı. SABAH'a konuşan Şahin, "Kızımdan ne istemiş hiç bilmiyorum. Ben cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim hem de camideki vaazlarımda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda vatandaşı uyarıyorum" dedi.

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Giriş Tarihi: 13.11.2020 08:15 Son Güncelleme: 13.11.2020 08:19 ABONE OL
Son dakika haberleri: Bu görüntüler Türkiye'yi isyan ettirmişti! Babası filyasyon ekibinden çıktı...

'da 10 yaşındaki küçük kızın okuldan evine dönerken yüzüne tükürülmesi Türkiye'yi isyan ettirmişti. Gelen haberine göre; Nisa'nın ailesi şikayetçi olurken, baba Feytullah Şahin SABAH'a açıklamalarda bulundu. Şahin, "Koronavirüs salgının olduğu şu günlerde birinin yüzüne tükürmek ona mermi atmakla eşdeğer. Neden böyle yapmış, kızımdan ne istemiş hiç bilmiyorum." dedi.

Son dakika haberleri: Bu görüntüler Türkiye'yi isyan ettirmişti! Babası filyasyon ekibinden çıktı...

"CAMİ İMAMI OLARAK FİLYASYON EKİBİNDE GÖREVLİYİM"

Şahin, "Ben cami imamı olarak hem ekibinde görevliyim hem de camideki vaazlarımda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda vatandaşı uyarırken, kızımın başına böyle bir olay geliyor. Biz gidip, bu kişi hakkında şikayetçi olduk"

Son dakika haberleri: Bu görüntüler Türkiye'yi isyan ettirmişti! Babası filyasyon ekibinden çıktı...

KAMERALARA BÖYLE YANSIMIŞTI

'da 10 yaşındaki 5'nci sınıf öğrencisi Nisa Ş. okul çıkışında Kayapınar ilçesinde bir marketin önüne geldiğinde, yanına maskesiz bir genç kız yaklaşıp, onu durdurarak yüzüne tükürmüş, o anlar kameralara yansımıştı

Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş | Video

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Son dakika haberleri: Bu görüntüler Türkiye'yi isyan ettirmişti! Babası filyasyon ekibinden çıktı...
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