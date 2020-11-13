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Son dakika: MSB açıkladı! 14 etkisiz

, bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:49 Son Güncelleme: 13.11.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika: MSB açıkladı! 14 terörist etkisiz
Son dakika gelen haberde Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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Son dakika: MSB açıkladı! 14 terörist etkisiz
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