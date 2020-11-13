Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 10.30 sıralarında Poyracık Mahallesi Park Caddesi üzerindeki bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre 3 yıl uzman çavuş yaptıktan sonra istifa ederek pazarcılık yapmaya başlayan Mustafa Kocabıyık (55), jandarmaya kendisini ihbar ederek, karısını ve kızını öldürdüğünü söyledi.