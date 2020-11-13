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Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

Son dakika haberi... 'in Kınık ilçesinde bir kişi, öz kızını ve karısını bıçaklayarak öldürdü. Şahıs, balkonda sigara içerken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 22:00 Son Güncelleme: 13.11.2020 22:07 ABONE OL
Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 10.30 sıralarında Poyracık Mahallesi Park Caddesi üzerindeki bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre 3 yıl uzman çavuş yaptıktan sonra istifa ederek pazarcılık yapmaya başlayan Mustafa Kocabıyık (55), jandarmaya kendisini ihbar ederek, karısını ve kızını öldürdüğünü söyledi.

Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Mustafa Kocabıyık'ın eşi Nergüzel Kocabıyık'ı (50) mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı (22) da yatak odasında kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

Balkonda sigara içerken gözaltına alındı

Jandarmaya kendisini ihbar eden Mustafa Kocabıyık, balkonda sigara içerken bulunurken, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

'BENİ ASIN'

'in Kınık ilçesinde, eşi Nergüzel ile kızı Melike'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocabıyık'ın jandarmadaki sorgusunda, 'Ben meleklerimi öldürdüm.

Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

İdam cezası varsa beni asın' dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocabıyık adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

Bu arada Nergüzel Kocabıyık'ın, geçen günlerde eşinin yakınlarını telefonla arayıp, "Mustafa'yı doktora götürün, yoksa kendisini öldürecek' dediği belirtildi.

Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama

Mustafa Kocabıyık'ın psikiyatra gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.

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Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama
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