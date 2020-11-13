Terör yuvalarından son dakika haberleri: PKK elebaşları büyük şokta; 200 terörist seçimini yaptı!

Son dakika haberi... Eli kanlı terör örgütü PKK'dan kaçış ve güvenlik güçlerine teslim olma süreci devam ediyor. Elebaşlarına birbiri ardına giden şok haberleri adeta hainleri yıktı. Bugün de Şırnak'ta ikna yoluyla 1 PKK'lı terörist daha teslim olurken kısa bir süre içerisinde zaten çökme noktasında olan terör örgütü eli kanlı PKK'da tam teslim olan terörist sayısı tam 200 ü buldu. İşte hainleri perişan eden operasyonlar gibi kaçarak teslim olanların da yüzlerle ifade edildiği son dakika haberi ve örgütte yaşananlar.
İnsan kaynağı bitme noktasına gelen PKK elebaşları öldürülen ve kaçan teröristlerin haberini aldıkça yeni şoklar yaşıyor...
Tteslim olan son teröristin haberi de Şırnak'tan geldi.
SON DAKiKA HABERi 2015 YILINDA ÖRGÜTE KATILAN TERÖRİST BUGÜN TESLİM OLDU
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör örgütüne katılan bir terörist daha, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olduğu anda bitkin olduğu gözlenen teröristin emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.
SON DAKİKA 197 TERÖRİST TESLİM OLDU
Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısının 197'ye ulaştığı öğrenildi. Teslim olmak üzere olan ve ailesine haber gönderen birçok teröristin de sırada olduğu sızan bilgiler arasında.
TERÖRİST PKK'DA NELER OLUYOR?
Terörist örgütte son dakika haberleri ile gelinen çökme hali adeta deşifre oldu. Geçtiğimiz haftalarda kritik bir operasyonla yakalanan Terörist Murat Karayılan'ın sağ kolu Şahabettin Toprak "Irak ve Suriye'de birçok terörist intihar etti veya örgüt tarafından infaz edildi" dedi ve ekledi "Kendisini Kandil'in belediye başkanı olarak ilan etti. Birçok isim ya intihar etti ya da infaz edildi" dedi.
Son dakika haberi: Teröristbaşı Murat Karayılan'ın yakalanan sağ kolu örgütteki infaz ve intihar gerçeğini anlattı
İran sınırından Türkiye sınırlarına kaçak geçmeye çalışırken, Van kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı bir son dakika operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın koruması Şahabettin Toprak ve yine PKK'da kod adı kürdistan olan karısı Meryem Dündar ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı.
ELEBAŞI MURAT KARAYILAN'IN YAKALANAN SAĞ KOLU HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Kod adı Abdurrahman olan terörist Şahabettin Toprak'ın, kendisi gibi örgüt üyesi olan karısı 'Kürdistan' kod adlı Meryem Dündar tedavisi için Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışırken yakalandıkları ortaya çıktı.
KENDİ KENDİLERİNE DEVLETÇİLİK OYNUYORLAR! "BEN KANDİL BELEDİYE BAŞKANIYIM"
Karayılan'ın koruması terörist Şahabettin Toprak ifadesinde Karayılan'ın kendisini 'Kandil Belediye Başkanı' olarak görevlendirdiğini söyledi.
ELEBAŞLARININ ÖZEL HİZMETLERİNİ YAPAN KARI KOCA TERÖRİST TUTUKLANDI
Eli kanlı terör örgüyü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel hizmetlerini yapan 'Abdurrahman' kod adlı terörist Şahabettin Toprak, 9 Mart'ta İran'dan kaçak olarak Türkiye'ye geçmeye çalışırken Van'da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in iş birliğiyle yapılan başarılı operasyonda terörist Şahabettin Toprak, kendisi gibi terör örgütü üyesi olan karısı 'Kürdistan' kod aldı Meryem Dündar ile birlikte yakalandı. Terörist Toprak, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
DAĞDA ADETA OYUN OYNAYAN KARAYILAN ONU DA YARDIMCI İLAN ETMİŞ!
Ayrıca yine edinilen bilgiye göre, 1999 yılında Mardin'den terör örgütü PKK'ya katılan terörist Şahabettin Toprak, 3 ay Gabar'da kaldığı, terörist elebaşı Murat Karayılan'la 2003 yılında Kandil'de bir örgüt hastanesinde tedavi görürken tanıştı. Karayılan, tedavisinden sonra örgüt üyesi Toprak'ı yanına aldı. Koruması ve günlük işlerinde hizmetli olarak çalıştırdı. 2006 yılında terör eğitimi alan teröristin, Karayılan'ın son talimatıyla 'Kandil Belediye Başkan Yardımcısı' olduğu belirtildi. Terörist Toprak ifadesinde, Karayılan'ın kendisine sözde Kandil Belediye binasının yapım görevini verdiğini, 2009 yılında da bina yapımı bitince yollardan sorumlu belediye başkan yardımcısı görevine getirildiğini söylediği öğrenildi.
"KEPÇE KULLANDIĞIM İÇİN TERÖR YUVALARINI BANA YAPTIRDILAR"
Terörist Toprak'ın örgüte katılmadan önce kepçe operatörlüğü yaptığı için Kandil bölgesinde bulunan köy yollarının, evlerinin, teröristlerin kullandığı malzeme, erzak, silah depoları ve barınakların yapımı faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi. Terörist Toprak'ın Kandil'deki sığınak, silah ve malzeme depolarının yerini bildiği de ifade edildi.
HDP'Lİ BELEDİYENİN PERSONELİ VE ARAÇLARI EMRİNE VERİLMİŞ
Terörist Şahabettin Toprak'ın okuma yazması olmadığı halde, kepçe operatörlüğü yapmış olması nedeniyle örgüt içinde "mühendis" adıyla anıldığını belirtildi. Terörist Toprak'ın, sorumluluğu altında belediye personeli ve araçlarının da olduğu, bunları yönlendirdiği de soruşturma dosyasındaki son dakika bilgileri içinde yer aldı.
"TERÖRİST YÖNETİCİLER ARTIK KİMSEYE GELECEK VAADEDEMİYORLAR"
Toprak ifadesinde, örgütün tükenme noktasına geldiğini, Kandil'de bazı gazetecilerin de katıldığı birçok toplantı yapıldığını ancak, tükenişe engel olunamadığını anlattığı öğrenildi.
Irak ve Suriye'de birçok teröristin intihar ettiğini veya örgüt tarafından infaz edildiğini gördüğünü söyleyen terörist Toprak, örgütten kaçanların güvenlik güçlerine sığınmaya başladığını anlattı. Tepedeki teröristlere yakın olduğu için her şeyi gördüğünü söyleyen PKK'lı terörist Şahabettin Toprak'ın elebaşlarının bile gelecek ile ilgili vaatte bulunamadığını anlattığı belirtildi.