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: Sabaha karşı saat 04.00'te ! Polisler ihbar üzerine oraya koştu! Korkunç halde bulundu

haberine göre; Bu sabah 04.00'te 'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü'nün mevkisinde bir kişi ağaca asılı şekilde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi incelemeler gerçekleştirdi. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:15 Son Güncelleme: 13.11.2020 09:18 ABONE OL
Son dakika: Sabaha karşı saat 04.00'te Sirkeci! Polisler ihbar üzerine oraya koştu! Korkunç halde bulundu

Fatih ilçesi Parkı'nda ağaca asılı olarak yabancı uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölen kişinin cansız bedeni, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika: Sabaha karşı saat 04.00'te Sirkeci! Polisler ihbar üzerine oraya koştu! Korkunç halde bulundu

Olay, saat 04.00 sıralarında Parkı'nda yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, ağaca asılı olarak bir erkek bedeni buldu.

Son dakika: Sabaha karşı saat 04.00'te Sirkeci! Polisler ihbar üzerine oraya koştu! Korkunç halde bulundu

İhbar üzerine parka gelen sağlık ekipleri, ağaca asılı halde bulunan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: Sabaha karşı saat 04.00'te Sirkeci! Polisler ihbar üzerine oraya koştu! Korkunç halde bulundu

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemeler sonrası, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Son dakika: Sabaha karşı saat 04.00'te Sirkeci! Polisler ihbar üzerine oraya koştu! Korkunç halde bulundu
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