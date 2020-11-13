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Son Dakika: Twitter sonuçları ile ilgili kaç tane tweete sansür koyduğunu açıkladı

Twitter'dan son dakika ' seçimleri' açıklaması geldi. platformu Twitter, ABD seçimleri sonrası Trump'ın tweetlerine koyduğu sansürler ile tartışma konusu olmuştu. Twitter, ABD başkanlık seçimiyle bağlantılı 300 bin twiti "potansiyel olarak yanıltıcı" şeklinde etiketlediğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:16 Son Güncelleme: 13.11.2020 16:37 ABONE OL
Son Dakika: Twitter ABD seçim sonuçları ile ilgili kaç tane tweete sansür koyduğunu açıkladı

Şirketten yapılan açıklamada, etiketlemenin, 27 Ekim-11 Kasım arasında yapıldığı ve 300 bin twitin, 3 Kasım'daki başkanlık seçimiyle ilgili paylaşımların yüzde 0,2'sini oluşturduğu bildirildi.

Twitter'in yasal politika, güven ve güvenlik birimi başkanı Vijaya Gadde, bu twitlerden 456'sının, "kullanıcılar bu paylaşımları beğenemez, retwit edemez ya da bunlara yanıt veremez" ifadesinin yer aldığı uyarı işaretiyle gizlendiğini söyledi.

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Sosyal medya platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçiminden sonraki twitlerinin neredeyse yarısına uyarı etiketi eklemişti.

Trump'ın paylaşımlarının bu şekilde etiketlenmesine, kanıt vermeden seçimi kazandığını ve seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmesi gerekçe gösterilmişti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.

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Son Dakika: Twitter ABD seçim sonuçları ile ilgili kaç tane tweete sansür koyduğunu açıkladı
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