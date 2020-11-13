Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu ve açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

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çekiliş sonuçları belli oldu ve açıklandı! Online ile MPİ bilet sorgulama ekranı

İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla tamamen yenilenerek büyük ikramiye tutarında artışa gidilen ve şans oyunu severlerce merakla beklenen MPİ sonuçları bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) üzerinden yapılacak MP TV canlı yayınıyla belli olacak. Bugün yapılavak olan MP TV canlı çekilişi için üzerinden bilet edinen şans oyunu severler şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve 11 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin MPİ 12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altında 12 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile motoruna erişerek büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.11.2020 07:14 Son Güncelleme: 13.11.2020 07:14 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 12 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Sisal Şans ve İdaresi (MPİ) ortaklığında tamamen yenilenerek bünyesindeki MP TV üzerinde yapılan canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerin merakla beklediği MPİ sonuçları, bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) canlı yayın çekilişiyle belirlendi. Kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve üzerinden edindiği biletle 11 Milyon Türk Lira'sını aşan büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak 12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. ile 12 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile ekranını burada bulabilir ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı sorgulayabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 KASIM 2020 PERŞEMBE)

(MPİ) ve Sisal Şans tarafından MP TV canlı çekilişi düzenlenen MPİ 12 Kasım Süper Loto sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 12 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Kasım Süper Loto sonuçları: 42 - 2 - 41 - 58 - 60 - 20

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 12 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 12 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu ve açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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