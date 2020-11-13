Tarihi eser kaçakçıları tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere, Döşeme ve Pınar mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

İLK TARİHİ TIP DİPLOMASI

Şüphelilerin adresinde Antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait olmak üzere 2 bin 325 sikke, 18 heykel, kolye, yüzük, küpe gibi objeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Samet B. ve Mehmet C. tarihi eser kaçakçısı değil koleksiyoner olduklarını ileri sürdü. Zanlılar eserlerden birinin kil tablete yazılmış ilk tarihi tıp diploması olduğunu da iddia etti.

MÜZEYE İADE EDECEK

Zanlılar, polisin evde yaptığı aramada bulduğu 1 dinamit lokumu ve 1 elektrikli fünyenin balık tutmak için kullandıklarını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Mehmet C.'nin koleksiyoner olduğu için eser topladığını, satış yapmadığını ve kısa süre eserleri müzeye ileteceğini iddia ettiği öğrenildi. Hâkim karşısına çıkarılan Mehmet C. ve Samet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.