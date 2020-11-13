İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? Tekirdağ Şehir Hastanesine ismi verilecek olan İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun nereli, kaç yılında öldü?

Tekirdağ Şehir Hastanesine ismi verilecek olan İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşma yapan Başkan Erdoğan, yeni açılacak olan şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu isminin verileceğini açıkladı. Peki, İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir, nereli?

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİNE İSMİ VERİLECEK OLAN İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU KİMDİR?

İsmail Fehmi Cumalıoğlu (1912, Tekirdağ, Türkiye - 25 Temmuz 1996, Ankara), Türk siyasetçi.İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları Mütehassısı oldu.

Samsun Askerî Hastanesi Baştabipliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı, 2.(XIII) Dönem Kayseri, 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı.

1961 yılında Yeni Türkiye Partisi saflarında siyasete atıldı. 1965'te bu partiden, 1973 ve 1977'de Millî Selamet Partisinden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. MSP'de Genel Başkan yardımcısı, AP lideri Süleyman Demirel başkanlığında AP-MSP-MHP'nin katılmasıyla kurulan 2. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı (21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978) oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle partisi kapatıldığında tutuklandı, yargılanarak aklandı. Sonraki yıllarda siyasete dönmedi.