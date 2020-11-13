Telefon dolandırıcısı Ankara’da yakalandı

Kocaeli Gölcük İlçesinde oturan bir vatandaş, 29 Ekim 2020 günü ev telefonundan arandı. Telefonun ucunda kendini polis olarak tanıtan kişi, aradığı vatandaşa, adının bir terör örgütü operasyonuna karıştığı bahanesi ile dediklerini harfiyen yapmasını istedi. Telefondan kendisine verilen talimatları harfiyen uygulayan vatandaş, evde bulunan 4 bin 500 lira para ve 5 adet çeyrek altını, kendisine söylenilen yere bıraktı.

OTEL ODASINDA YAKALANDI

Para ve altının, örgüt üyelerine düzenlenecek operasyon sonrasında kendisine verilmesini bekleyen vatandaş, durumu yakınlarına anlatıp dolandırılmış olabileceğini öğrenince, hemen polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etti. A.Y isimli şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit eden ekipler, önceki gün operasyon için düğmeye bastı. Ankara'da bir otel odasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs üzerinden 3 cep telefonu ve 4 adet telefon hattı ele geçirildi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Gölcük Adliyesine sevk edildi.