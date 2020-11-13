Temizlik işçilerinden çöplü mesaj

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 16 mahalle de bir haftalık rutin mıntıka temizliğinde elde edilen bin 620 kilogram atıkla farkındalık oluşturmak amacıyla 'AYIP AMA' yazarak, o çöpleri atanlara anlamlı bir mesaj verdi. Ekipler, yazdıkları mesaj ile Düzcelileri çevreye ve sokaklarına sahip çıkmaya daha duyarlı olmaya davet etti.

16 MAHALLEDEN TOPLANDI

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ise konu hakkında yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin, mahallelerimizde rutin mıntıka temizliği çalışmalarında sokak ve caddelerden bir hafta sürecinde topladıkları atık miktarı bin 620 kg'dır. Bu atıklar sadece 16 mahallemizden toplanmıştır. Yol kenarlarına, sokaklara, kaldırımlara, orta refüj ve yeşil alanlara gelişi güzel atılan atıklar, hem doğayı hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. El birliği ile çevre bilincini ve farkındalığı ortaya koyabilmek için tüm vatandaşlarımızın birer çevre dostu olarak şehrimize katkı sunmalarını istiyoruz. Evlerimiz gibi şehrimizi de aynı ölçüde koruyalım, temiz tutalım. En azından oluşturduğumuz çöplerimizi çöp kutularına atarak çevrenin temiz olması için uğraşalım. Doğa bizim evimiz. Ekiplerimiz sahada şehrimizin her bölgesinde daha temiz Düzce için çalışmalarına devam edecek"