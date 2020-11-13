‘Tetik yerine denklanşöre bas’

Yaban hayatı fotoğrafçısı Ali Şenel, Eskişehir ve Bilecik'teki ormanlık alanlarda 25 gün boyunca kamp kurup kızıl geyiklerin peşinde koştu, onların eşsiz görüntülerini alabilmek için dağlarda izlerini sürdü. Günlerce izlerini ve seslerini takip edip saatlerce kamuflaj içinde gizlenerek kızıl geyiklerin eşsiz fotoğraflarını çekmeyi başardı. Yaban hayat fotoğrafçılığının avcılık ile çok fazla benzer noktalarının olduğunu belirten Şenel, "Tetik yerine fotoğraf makinesinin deklanşörüne basılmasını teşvik etmek için bu çekimleri en başından beri sosyal medya hesaplarımda paylaştım" dedi.