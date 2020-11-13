Son dakika haberi: Tuğba Tokbaş'ın annesi bu ayrıntıyı Sabah'a anlattı...

ACILI ANNE SABAH'A KONUŞTU

Acılı anne Okşan Tokbaş SABAH'a açıklamalarda bulundu. 2 çocuk annesi aşçı Tokbaş, "Kızımın Eray ile görüştüğünden haberim vardı. Hatta olay günü saat 16.30'a kadar birlikteydik. Kızım çok mutluydu. Hatta bana 'Eray ve annesi ile bir gün sizi tanıştıracağım' dedi. Ben de 'İki aydır görüşüyorsunuz. Daha erken değil mi kızım' demiştim. 'Olsun tanışırsınız anne' demişti. Tuba'nın son senesiydi. KPSS'ye hazırlanıyordu. En büyük hayali devlet memuru olmaktı" diye konuştu.