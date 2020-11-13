Son dakika haberi: Tuğba Tokbaş'ın annesi bu ayrıntıyı Sabah'a anlattı...

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, iki aydır görüştüğü işsiz erkek arkadaşı 24 yaşındaki Eray Hakver tarafından kıskançlık yüzünden önceki gün boğularak öldürüldü. Annesi tarafından ihbar edildikten sonra gözaltına alınan zanlı Hakver emniyette işlediği cinayeti itiraf etti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi baba Murat Tokbaş ile aşçı anne Okşan Tokbaş kızlarını cinayete kurban vermenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Talihsiz genç kız dün saat 11.00'de Denizli Çakmak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
ACILI ANNE SABAH'A KONUŞTU
Acılı anne Okşan Tokbaş SABAH'a açıklamalarda bulundu. 2 çocuk annesi aşçı Tokbaş, "Kızımın Eray ile görüştüğünden haberim vardı. Hatta olay günü saat 16.30'a kadar birlikteydik. Kızım çok mutluydu. Hatta bana 'Eray ve annesi ile bir gün sizi tanıştıracağım' dedi. Ben de 'İki aydır görüşüyorsunuz. Daha erken değil mi kızım' demiştim. 'Olsun tanışırsınız anne' demişti. Tuba'nın son senesiydi. KPSS'ye hazırlanıyordu. En büyük hayali devlet memuru olmaktı" diye konuştu.
ERAY İLE BERABER YAŞAMIYORLARDI
Kızının olay günü yanındayken Eray ile bir tartışmasına şahit olmadığını belirten anne Tokbaş, "Kızım ile olay günü sabah buluştuk. Beraber gezdik dolaştık. Güzel vakit geçirdik. Daha sonar Tuba'nın kaldığı apart evin yakınındaki caddeye arabayla bıraktık. Ayrıldık. O ana kadar bir sorun yoktu. Erkek arkadaşı ile birlikte yaşamıyorlardı. Erkek arkadaşı dışarı çıkmasına izin vermediği için tartışma çıktığını duydum.