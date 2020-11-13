Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Tuğba Tokbaş'ın annesi bu ayrıntıyı Sabah'a anlattı...

Son dakika haberi: Tuğba Tokbaş'ın annesi bu ayrıntıyı Sabah'a anlattı...

Tuğba Tokbaş cinayetinde son dakika haberi! 'de erkek arkadaşı işsiz Eray Hakver (24) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş'ın annesi aşçı Okşan Tokbaş, "Kızım bizi Eray ile tanıştırmak istedi. 2 aydır görüşüyorsunuz. Erken olur demiştim. En büyük hayali devlet memuru olmaktı" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:45 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Tuğba Tokbaş'ın annesi bu ayrıntıyı Sabah'a anlattı...

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, iki aydır görüştüğü işsiz erkek arkadaşı 24 yaşındaki Eray Hakver tarafından kıskançlık yüzünden önceki gün boğularak öldürüldü. Annesi tarafından ihbar edildikten sonra gözaltına alınan zanlı Hakver emniyette işlediği cinayeti itiraf etti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi baba Murat Tokbaş ile aşçı anne Okşan Tokbaş kızlarını cinayete kurban vermenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Talihsiz genç kız dün saat 11.00'de Denizli Çakmak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ACILI ANNE SABAH'A KONUŞTU

Acılı anne Okşan Tokbaş SABAH'a açıklamalarda bulundu. 2 çocuk annesi aşçı Tokbaş, "Kızımın Eray ile görüştüğünden haberim vardı. Hatta olay günü saat 16.30'a kadar birlikteydik. Kızım çok mutluydu. Hatta bana 'Eray ve annesi ile bir gün sizi tanıştıracağım' dedi. Ben de 'İki aydır görüşüyorsunuz. Daha erken değil mi kızım' demiştim. 'Olsun tanışırsınız anne' demişti. Tuba'nın son senesiydi. KPSS'ye hazırlanıyordu. En büyük hayali devlet memuru olmaktı" diye konuştu.

ERAY İLE BERABER YAŞAMIYORLARDI

Kızının olay günü yanındayken Eray ile bir tartışmasına şahit olmadığını belirten anne Tokbaş, "Kızım ile olay günü sabah buluştuk. Beraber gezdik dolaştık. Güzel vakit geçirdik. Daha sonar Tuba'nın kaldığı apart evin yakınındaki caddeye arabayla bıraktık. Ayrıldık. O ana kadar bir sorun yoktu. Erkek arkadaşı ile birlikte yaşamıyorlardı. Erkek arkadaşı dışarı çıkmasına izin vermediği için tartışma çıktığını duydum.

Tuba da dışarı çıkınca aralarında kavga çıkmış. Kıskançlık yüzünden tartışma çıkmış diye öğrendim. Ayrıca anahtar yüzünden kavga ettiklerini duydum. Hangisi tam olarak doğru bilemiyorum" diye konuştu.

Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında flaş gelişme

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Tuğba Tokbaş'ın annesi bu ayrıntıyı Sabah'a anlattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA