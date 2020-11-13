Tunceli’de sağlık çalışanlarından 'Covid-19 tedbirlerine uyun' çağrısı

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınıyla mücadelenin başında sağlık çalışanları geliyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle salgına dönüşen Covid-19, sağlık çalışanlarının yükünü kat be kat arttırırken, Tunceli'de sağlık çalışanları çektikleri videolarla vatandaşları, kurallara uymaya davet etti.

Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi ve hastanenin farklı bölümlerinde çekilen videolarda, alınacak önlemlerle sağlık çalışanlarının yükünün hafifletileceğine vurgu yapıldı.