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’de sağlık çalışanlarından 'Covid-19 tedbirlerine uyun' çağrısı

’de sağlık çalışanları çektikleri videolarla vatandaşlara Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:56 ABONE OL
Tunceli’de sağlık çalışanlarından 'Covid-19 tedbirlerine uyun' çağrısı

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınıyla mücadelenin başında sağlık çalışanları geliyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle salgına dönüşen Covid-19, sağlık çalışanlarının yükünü kat be kat arttırırken, Tunceli'de sağlık çalışanları çektikleri videolarla vatandaşları, kurallara uymaya davet etti.

Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi ve hastanenin farklı bölümlerinde çekilen videolarda, alınacak önlemlerle sağlık çalışanlarının yükünün hafifletileceğine vurgu yapıldı.

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Tunceli’de sağlık çalışanlarından 'Covid-19 tedbirlerine uyun' çağrısı
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