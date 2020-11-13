Türkiye’de bir ilk: Sıfır Atık Parkı

Kocaeli Başiskele Belediyesi, daha temiz ve daha çevreci bir Başiskele vizyonuyla "Sıfır Atık Seferberliği" kapsamında, Türkiye'de bir ilke imza atarak ilçeye Sıfır Atık Parkı kazandırıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Seferberliği"ne bir destek de Başiskele Belediyesi'nden geliyor. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde de yer alan sıfır atık, geri dönüşüm ve kazanım projeleri kapsamında Yeşilkent Mahallesi'nde yapılan Sıfır Atık Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

HEM EĞLENECEK HEM DE ÖĞRENECEKLER

Başiskele'nin eşsiz manzarasına sahip Yeşilkent Mahallesi'nde eski iş merkezi karşısındaki dükkânların arkasında toplamda 2900 metrekarelik alanda yapımı süren Sıfır Atık Parkı'nda her biri 108 metrekarelik 7 tane altıgen bölüm oluşturuluyor. Atık motorlu araç lastiklerinin büyük oranda değerlendirildiği parkta öğrenciler hem sıfır atık konusunda bilinçlenecek, hem de gönüllerince eğlenecek. Sıfır Atık Parkı'nı ziyaret eden öğrenciler plastik, ahşap, seramik, araba lastiği, metal, naylon gibi çevreye zarar veren materyallerin geri dönüşüm hikâyelerini öğrenme fırsatı bulurken, ayrıca açık havada kurulan atölyelerde öğretmenleri eşliğinde çalışmalar gerçekleştirebilecekler.