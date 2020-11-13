umuma açık işletmelerde sigara içmek yasaklandı

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Son günlerde kenteki vaka artışı da dikkate alınarak 14 Kasım'dan itibaren bazı tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulan pazar yerlerinde bulunan müşteri ve pazarcı esnafının maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerinin, toplum sağlığını korumak ve koronavirüs yayılımını azaltmak amacıyla yasaklanmasına, park, bahçe, meydan, cadde vb. açık alanlarda bulunan tüm umuma açık işletmelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi. Bu karara aykırı davrandığı tespit edilen kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince 900 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı."