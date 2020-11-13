Xray’den matkap ucu çıktı!

İstanbul'da uyluk kemiğindeki eğriliğin düzeltilmesi için ameliyat olan Mücahit E.'nin bacağına platin takılırken kullanılan matkap ucunun kırılarak kemiğine saplandığı ortaya çıktı. Özel bir firmada çalışan 28 yaşındaki Mücahit E., ayağında hissettiği ağrılar nedeniyle sağlıklı yürüyemiyor, koşamıyor hatta bazen hareket etmekte bile zorlanıyordu. Geçen yıl Sarıyer'deki bir hastaneye başvuran gencin uyluk kemiğinde eğilme saptandı. Ameliyatla kemik kırılıp düzeltildi ve kalçasına matkap yardımıyla özel bir platin takılarak tedavi edildi. Ameliyatın ardından gencin ağrıları bir an olsun dinmedi. Tam tersine ağrılar zamanla arttı. İşine dönemeyen, psikolojik bunalıma giren Mücahit E., geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir AVM'ye gidince acı gerçekle yüz yüze kaldı. Mücahit E., Xray cihazından geçtiği sırada cihaz sinyal verdi. Üzerinde herhangi bir metal olmayan, üstelik bacağına Xray'de görünmeyen platin takılan genç adam, bir sıkıntı olduğunu anladı. Özel bir hastanede röntgen çekildi. Kalçaya platin takılırken kullanılan matkabın ucunun kırıldığı, platinle birlikte kemiğe saplandığı ve doktorların bunu fark etmeden ameliyatı sonlandırdığı ortaya çıktı. Mücahit E.'nin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.