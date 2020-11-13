Yakalı toy kuşu nedir sorusunun yanıtı son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yozgat'ta avcılarca öldürüldüğü ve gömüldüğü iddia edilen nesli tükenmekte olan kuşun özellikleri ve hakkındaki bilgiler merak edildi. Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardan oluşan Yakalı toy kuşu nedir, nerede yaşar? Yakalı toy kuşu hakkında kısa bilgi

YAKALI TOY KUŞU NEDİR, NEREDE YAŞAR?

Toy, toygiller familyasından çok ürkek bir kuş türüdür. Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuşlardan biridir.

Erkek toyların kanat açıklığı 260 cm uzunluğa, ağırlıkları ise 18 kg'a ulaşabilir. Dişi toylar bu ölçülerin ancak yarısına varırlar ve en fazla 8 kg ağırlığına ulaşırlar.

Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardır. Yetişkin erkeklerin tüylerden oluşan bir sakalları vardır.

YAKALI TOYKUŞU ÖZELLİKLERİ

Bilimsel adı: Chlamydotis undulata

Korunma durumu: Hassas (Soyu Azalan)

Kütle: 1,5 kg Encyclopedia of Life

Üst sınıf: Chlamydotis

Takson Basamağı: Tür