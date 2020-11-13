Yakalı toy kuşu nedir sorusunun yanıtı son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yozgat'ta avcılarca öldürüldüğü ve gömüldüğü iddia edilen nesli tükenmekte olan kuşun özellikleri ve hakkındaki bilgiler merak edildi. Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardan oluşan Yakalı toy kuşu nedir, nerede yaşar? Yakalı toy kuşu hakkında kısa bilgi
Toy, toygiller familyasından çok ürkek bir kuş türüdür. Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuşlardan biridir.
Erkek toyların kanat açıklığı 260 cm uzunluğa, ağırlıkları ise 18 kg'a ulaşabilir. Dişi toylar bu ölçülerin ancak yarısına varırlar ve en fazla 8 kg ağırlığına ulaşırlar.
Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardır. Yetişkin erkeklerin tüylerden oluşan bir sakalları vardır.
Bilimsel adı: Chlamydotis undulata
Korunma durumu: Hassas (Soyu Azalan)
Kütle: 1,5 kg Encyclopedia of Life
Üst sınıf: Chlamydotis
Takson Basamağı: Tür