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Yan kesici kadın polisi görünce bakın ne yaptı

'da yan kesici oldukları iddia edilen kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınacağını anlayan kadınlardan biri üstünü soyarak polislere zorluk çıkardı

İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 15:57 ABONE OL
Yan kesici kadın polisi görünce bakın ne yaptı

Olay, Antakya ilçesine bağlı 75. Yıl bulvarında meydana geldi. Yan kesici ihbarı alan polisler, bulvarda bulunan çocuklu kadınların GBT sorgulamalarını yapmaya çalıştı. Kadınların polislere zorluk çıkarması üzerine, yunus polis timleri de olay yerine geldi. Zorluk çıkarmaya devam eden kadınların gözaltına alınması için kadın polisler de olay yerine çağrıldı. O sırada kadınlardan birinin polislere zorluk çıkarmak için üstünü soymaya çalıştığı öğrenildi.
Şüpheliler kadın polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

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Yan kesici kadın polisi görünce bakın ne yaptı
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