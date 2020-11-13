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Yaralı üşümesin diye üzerine ceketini örttü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 ABONE OL
Yaralı üşümesin diye üzerine ceketini örttü
Beyoğlu'nda otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadının üşümemesi için bir kişi, üzerine ceketini örttü. Kaza, Beyoğlu Karaağaç Caddesi üzerinde dün 14.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Güldane Halil'e otomobil çarptı. Yere savrulan kadını görenler hemen yardıma koştu. Olay yerine sağlık ekibi ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak trafiği yönlendirdi. Ambulansın gelmesi beklenirken yaralı kadına moral veren bir kişi ceketini çıkartarak üzerine örttü. Ambulansın gelmesiyle yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kadına çarpan sürücü ise polis merkezine götürüldü.
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Yaralı üşümesin diye üzerine ceketini örttü
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