Yavuz Bingöl’ün menajerinin motoru çalındı! Kapkaça çıkan 2 hırsız gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda Yavuz Bingöl'ün menajeri Eren Demir'in motosikleti çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 hırsızı Fatih'te gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Beyoğlu'nda geçtiğimiz gün gece saatlerin sanatçı Yavuz Bingöl'ün menajeri olan Eren Demir'in motosikleti çalındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Motorunu park ettiği yerde göremeyen Demir hemen durumu polise bildirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Oto Hırsızlığı ekipleri Fatih'te iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Ümit K. (26) ve Doğukan O. (20) ile birlikte Menajer Eren Demir'in motoru da bulundu. Şüphelilerin daha öncede bir motor çaldıkları ve onunla kapkaça çıktıkları öğrenildi. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Demir, titiz ve hızlı çalışmalarından dolayı Oto Hırısızlığı Büro Amirliği'ne teşekkür etti.