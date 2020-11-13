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Yüreklerin ağza geldiği an! Saniyelerle ölümden kurtuldu

’da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir yaya ezilmekten son anda kurtuldu. İşte yüreklerin ağızlara geldiği o anlar...

İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:29 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:50 ABONE OL
Yüreklerin ağza geldiği an! Saniyelerle ölümden kurtuldu

Çorum'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Ekim ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Kazaların çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü.

Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsü ile yolun karşısına geçen bir otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce savrulurken büyük panik yaşanıyor.

Bu esnada yol üzerinde yürüyen genç bir kadın da, yaşanan kazadan kıl payı sıyrılıyor. Korkuyla geri doğru kaçan genç kadın, araçların altında kalmaktan saniyelerle kurtuluyor.

Yaşananlar sonrasında yüreklerin ağza geldiği kazanın görüntüleri kameralarca kaydedildi.

Çorum'daki feci kazada genç kadının son anda ölümden kurtulduğu anlar kamerada | Video

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Yüreklerin ağza geldiği an! Saniyelerle ölümden kurtuldu
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