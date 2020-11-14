1975 model otomobilini internetten satışa çıkardı! Türkiye'de sadece 3 tane olan aracın fiyatı dudak uçuklattı

İnternet üzerinden satışa çıkarttık. 200 bin TL teklif edildi. Ama 230 bin TL'den aşağıya satmayacağım. 229 bin lira bile verseler aracı satmam. Görenlerin ilgi odağı oluyor. Golf aracına benzetenler oluyor, görenler hem kendileri duruyor hem de beni durdurup, cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çektiriyor.