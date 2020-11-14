A101 aktüel ürünler kataloğu 14-20 Kasım 2020 yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta büyük indirim başladı!

Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cumartesi gününden itibaren raflarda yer alacak olan indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Dar ve orta gelirli aileler tarafından oldukça tercih edilen marketler zinciri A101, her hafta Cumartesi günleri getirdiği indirimli ürünler ile tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. Peki A101 14-20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte birbirinden farklı A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK İNDİRİM!- 14-20 KASIM 2020

A101 aktüel 14-20 Kasım 2020 ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler listesinde gıda ve mutfak malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. İşte indirimli ürünler tam liste!