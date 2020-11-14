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’dan ’e destek

Galatasaraylı milli futbolcu , SMA Tip 1 hastası ’i ziyaret etti. Ünlü futbolcu, Ali Eymen’in tedavisi için gerekli olan 20 milyon liranın toplanması için bir formasını satışa çıkardı

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
Arda Turan’dan Ali Eymen’e destek
İstanbul'da yaşayan SMA Tip 1 hastası Ali Eymen Ağum'un hayatı sadece birkaç Avrupa ülkesinde bulunan 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 20 milyon Türk lirası) ilaca bağlı. Macaristan Ali Eymen'e ilaç tedavisi uygulayabileceğini belirtip aileye bir ay süre verdi. 1 ay içinde 2 milyon sterlin ödenirse Ali Eymen'e ilaç tedavisi uygulanacak. Ünlü futbolcu Arda Turan, Galatasaray fanatiği Ali Eymen'i evinde ziyaret etti. Arda Turan yanında götürdüğü iki formadan birini 31 aylık Ali Eymen'e hediye ederken, diğer formayı ise destek amacıyla satışa çıkardığını açıkladı. Arda Turan, yardım için açılan hesap numaralarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Ali Eymen'in kampanyası için destek çağrısında bulundu. SABAH'a konuşan anne Yeter Ağum, Arda Turan'ın paylaşımının ardından kısa sürede birçok kişinin yardımda bulunduğunu belirterek, "Ancak hâlen 1 milyon 350 bin sterlin gerekiyor. Ali'nin bu ilaç tedavisinden başka şansı yok. Bu Ali'nin yaşam savaşı. Ne olur Ali'yi yaşatın. Ünlülere, sporcu ve sanatçılara sesleniyorum. Kampanyamıza destek versinler" dedi.

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Arda Turan’dan Ali Eymen’e destek
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