Arda Turan’dan Ali Eymen’e destek

İstanbul'da yaşayan SMA Tip 1 hastası Ali Eymen Ağum'un hayatı sadece birkaç Avrupa ülkesinde bulunan 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 20 milyon Türk lirası) ilaca bağlı. Macaristan Ali Eymen'e ilaç tedavisi uygulayabileceğini belirtip aileye bir ay süre verdi. 1 ay içinde 2 milyon sterlin ödenirse Ali Eymen'e ilaç tedavisi uygulanacak. Ünlü futbolcu Arda Turan, Galatasaray fanatiği Ali Eymen'i evinde ziyaret etti. Arda Turan yanında götürdüğü iki formadan birini 31 aylık Ali Eymen'e hediye ederken, diğer formayı ise destek amacıyla satışa çıkardığını açıkladı. Arda Turan, yardım için açılan hesap numaralarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Ali Eymen'in kampanyası için destek çağrısında bulundu. SABAH'a konuşan anne Yeter Ağum, Arda Turan'ın paylaşımının ardından kısa sürede birçok kişinin yardımda bulunduğunu belirterek, "Ancak hâlen 1 milyon 350 bin sterlin gerekiyor. Ali'nin bu ilaç tedavisinden başka şansı yok. Bu Ali'nin yaşam savaşı. Ne olur Ali'yi yaşatın. Ünlülere, sporcu ve sanatçılara sesleniyorum. Kampanyamıza destek versinler" dedi.