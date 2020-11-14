Ardahan ve Kars’ta korona karantinası

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alındı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyü karantinaya alındı. Karantinaya alınan Akören köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Sarıkamış Akören köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi.



Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı. Aşıkşenlik, Suhara ve Yakınsu mahallelerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karantinaya alınan mahallelerde polis ekipleri önlem aldı, mahallelerin giriş ve çıkışı kapatıldı.

Bedir ALTUNOK-SABAH