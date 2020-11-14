BİM aktüel ürünler kataloğu önümüzdeki hafta dolu dolu geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda 20 Kasım 2020 hangi ürünler var? BİM aktüel listesi

Yeni Haftanın BİM 20Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Dar gelirliden yüksek gelirliye toplumun her kesimine hitap etmeyi amaçlayan BİM marketler zinciri, her hafta Cuma günü getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle müşterileri bünyesine çekiyor. 13 Kasım aktüel ürünlerinin satışa çıkmasının ardından gözler yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna çevrildi. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? İşte, raflardaki yerini alan BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünleri kataloğu…

BİM KATALOĞU 20 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Haberimiz aracılığıyla haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, raflarda yerini alan ürünleri bulabilirsiniz.