Bozulmuş gıdaları depolayıp piyasaya süreceklerdi! Yakalandılar

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'da kaçak deterjan ve bozulmuş gıda maddelerini toplayarak piyasaya süren ve insanların sağlığını tehlikeye düşüren iki kişiyi yakaladı.



İstanbul Polisi, Pendik İlçesi'ne bağlı Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir depo içerisinde kaçak deterjan ve bozulmuş gıda maddeleri toplayan ve piyasaya süren kişilerin olduğunu tespit etti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri adrese baskın yaptı. Depo içerisinde 120 adet 8'er kilogramlık ve içerisinde mayonez bulunan kutuların olduğu belirlendi. Söz konusu gıda maddelerinden Pendik İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri tarafından numune alındı. Ürünler Yediemin deposuna götürüldü. Depo sorumlusu Mustafa T. ve gıda maddelerini depoya bıraktığı belirlenen Mehmet G., isimli iki kişi hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Ürün Bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Depo ise Pendik İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.