Çelik kasayı açamadı soğuk su içti

Adana'da kent merkezinde meydana gelen 16 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen 9 şüpheli polis tarafından yakalandı. Sorguları tamamlanan ve hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri ev hapsi olmak üzere 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında bulunan Mustafa Y.'nin hırsızlık için girdiği iş yerindeki kasayı tornavidayla açmaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca dolaptaki soğuksudan içip daha sonra şişeye su doldurup buzdolabına geri koyduğu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TORNAVİDAYLA KASAYI AÇMAYA ÇALIŞTI

Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 ev ve 6 iş yerinden toplam 10 bin lira değerinde eşyanı çalınan kişiler hakkında çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, zanlıların kimliklerini belirledi. Bir güvenlik kamerası görüntüsünde iki hırsızın iş yerine mutfak penceresinden girdiği görüldü. Şüphelilerden birisinin Mustafa Y. olduğunu belirlenen olayda zanlının tornavidayla çelik kasayı açmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

SUYU DOLDURARAK DOLABA KOYDU

Tüm çabalarına rağmen kasayı açamayan Mustafa Y., vazgeçerek tekrar mutfaktan dışarı çıkmak istedi. Bu arada ise buzdolabını açıp şişedeki soğuk sudan içen Mustafa Y.'nin daha sonrada şişeye su doldurup buzdolabına geri koyduğu görüldü. Polis, kimliklerini tespit etiği zanlıları yakalamak için şafak vakit operasyon düzenledi. Şok baskında 9 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sorguları tamamlanan şüphelilerden Mustafa Y.'nin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı, biri ev hapsi olmak üzere 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.