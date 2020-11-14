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’ten pişkin hamle

'DE, üç yıl önce alkollü kullandığı araçla yaptığı kazada Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 13 yıl 4 ay hapse mahkûm olan, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen eylülde tahliye edilen senarist 'ten büyük pişkinlik...

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
Emrah Serbes’ten pişkin hamle
Serbes, ailenin geriye kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik hakkında icra takibi başlattı. Annebabası ve kardeşini kaybeden Özçelik, Serbes'e 4.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dava sonucunda senarist 1.4 milyon TL manevi tazminata mahkum oldu. Serbes, şimdi de avukatı aracılığıyla reddedilen tazminat tutarı için karşı vekalet ücretinin ödenmesini istiyor. Özçelik hakkında 95 bin liralık icra takibi başlatıldı. Sosyal medyada Serbes'e "Vicdanlar zedeleniyor. Avukatlık mı, insanlık mı?" diye tepki gösterildi. Bazı paylaşımlarda da "Uygulama normal hukuki prosedür" denildi.
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Emrah Serbes’ten pişkin hamle
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