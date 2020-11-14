Eşyaları çalıp böyle sırtladılar! Maskeli soyguncular yakalandı

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, camlarını ve kapılarını kırdıkları iş yerlerine girerek soygun ve hırsızlık olayları gerçekleştiren iki şüpheliyi yakaladı. Tutuklanan iki şüphelinin çaldıkları eşyaları sırtlayıp kaçtıkları o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi, Üsküdar'da camlarını ve kapılarını kırarak girdikleri iş yerlerini soyan iki şüpheliyi yakaladı. Polislerin tespitlerine ve iddialara göre; şüpheliler son olarak Z.B.S. isimli mağdurun Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi üzerindeki iş yerine girdi. Canlarını kırdıkları iş yerinden değeri yaklaşık iki bin 300 Euro ve dört bin 700 lira olan malzeme çalan yüzleri maskeli iki şüpheli S.K. ve E.U.'nun açık kimlikleri belirlendi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, iş yerinden hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından toplamda 28 kayıtları bulunan iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.



EŞYALARI "İKİNCİ ELDEN" SATMIŞLAR



Şüphelilerin iş yerlerinden çaldıkları eşyaları Üsküdar'da ikinci el eşya alım-satımı yapan S.Ö.'ye sattıkları tespit edildi. S.Ö. de "Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi" suçundan gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. S.K. ve E.U. isimli iki şüpheli ise tutuklandı.