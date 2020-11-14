Formula 1 canlı izle! S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı! Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir?

Türkiye Formula 1 heyecanını yaşıyor. Dünyanın en zor pistleri arasında sayılan İstanbulPark'ta birbirinden ünlü pilotlar, sıralama almak için antrenman turunda yarışacaklar. Bu turlar ise canlı olarak yayınlanabilecek. Peki, Formula 1 S Sports'tan nasıl izlenir? İşte canlı izle seçeneği ile S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı
Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için detaylar;
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Kanal İsmi: S SPORT
Frekans: 12187
Polarizasyon: V-Dikey
SR: 27500
FEC: 5/6
FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
F1 Türkiye heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.
Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.