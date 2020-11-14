Gece kulübünde korsan yarışma

Koronavırüs vakalarının tırmanışa geçtiği İstanbul'da bir eğlence mekanında gerçekleşen etkinlik pes dedirtti. İstanbul Esenyurt'ta kapalı olması gereken gece kulübünde, hiç bir tedbire uyulmadan "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor. Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor. Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de görüntülerde yer aldı. Müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi de yapıldı.Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, yarışmaya katılanlar ve izlemeye gelenler hakkında ise işlem yapılacağı kaydedildi. Alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen gece kulübünün, kaçak olarak faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Oturma izni bulunmayanların ise sınır dışı edileceği belirtildi.