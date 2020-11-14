Hurdacıdan 19. yüzyıla ait gemi topu ve çapa çıktı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İzmit ilçesinde bir hurdacıca tarihi değeri olan bir gemi çapası ile top bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiler doğrultusunda İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan hurdacıya baskın yapıldı. Hurdacıda yapılan aramalarda, 19'uncu yüzyıla ait Osmanlı gemilerinde kullanılan 250 santim civarında çeyrek daire şeklinde çapa ile 1 adet namlu kısmı 26 santim ve dip kısmı 46 santim olmak üzere toplam uzunluğu 250 santim olan top ele geçirildi. Elegeçirilen tarihi top ve çıpaya el konularak İl Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.