İbo Show ne zaman başlayacak, hangi kanalda? İbo Show bugün saat kaçta yayınlanacak? İbo Şov'un 1. İlk bölüm konukları kimler?

Televizyon ekranlarında ilk olarak 1993 yılında İbo Show tekrardan yayına hayatına başlamaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses'in sunuculuk koltuğunda oturduğu İbo Show'un yeni bölümünün ne zaman başlayacağı konusu ise izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Peki, İbo SHOW ne zaman başlıyor? İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İbo Şov 1. İlk bölüm konukları kimler? İşte sevilen televizyon programına ilişkin tüm detaylar;
İbo Show, 31 Ekim'de yaşanan İzmir depremi ardından ertelenmişti. İbo Show'un ilk bölüm tarihi yeniden belirlendi. İbo Show, ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi (bugün) yayınlanacak. Peki, İbo Show'un ilk bölüm konukları kimler, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?
İşte tüm bu soruların yanıtları;
İbo Show, 31 Ekim'de yaşanan İzmir depremi ardından ertelenmişti. İbo Show'un ilk bölüm tarihi yeniden belirlendi. İbo Show, ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. İbo Show'un ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacak.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürüyor ve daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşuyor. "O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano'ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?" gibi daha bir çok sorunun cevabını bulacağınız bu tarihi program, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.