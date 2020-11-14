İhaleye korona bulaştı 23 kişi karantinada

Edirne'nin İpsala Belediyesi 9 Kasım'da düğün salonunda arazi ihalesi düzenledi. 110 kişi ve görevlilerin katıldığı oturumda, üreticilerden bir kişinin ihale sonrasında koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "450 kişi kapasiteli salonumuza 110 katılımcı alınmış, görevli personeller dışında seyirci dahi alınmamasına özen gösterilmiştir. Bulaşma riskini en aza indirmek için alınan bütün bu önlemlere rağmen daha önceden bulaş olan arkadaşımızla temas kuranlara tedbir amaçlı İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce ulaşılarak filyasyon uygulanmış, Kovid-19 olan şahıs da karantinaya alınmıştır. Aralarında belediye başkanımız Abdullah Naci Ünal ve 4 meclüs üyesinin de bulunduğu 23 kişi karantinaya alındı." İHA