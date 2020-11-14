İki hafta içinde 60 milyon lira yardım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının ardından binaların hasar tespitlerinin de tamamlandığını söyledi. Pakdemirli, "Yaralanan 10 vatandaşımızın tedavisi hastanede sürüyor. Allah yaralılarımıza tez zamanda şifa versin. Bugüne kadar 768 bin kap sıcak yemek dağıtıldı. Bununla ilgili toplantı yaptığımız belediye başkanlarından biri hatırasını anlattı. Kınık Belediye Başkanımız, kendisi Dinar depremini yaşamış. Yaklaşık 20 yıl önce yaşadığı depremi bize anlattı. 'Biz devletin ve kamunun en üst düzey yöneticisi olarak bir müsteşar yardımcısını 20-25 gün sonra gördük. 20-25 gün sonra yarım ekmek arasına konmuş pilav yedik. Bunun için Rabb'imize müteşekkir olduk' dedi. Bugün Türkiye'nin geldiği yere, buradaki organizasyon kabiliyetine ve kurumsal kapasiteye tekrar şahit olmamız açısından bunu özellikle anlatmak istedim" şeklinde konuştu.Kira ve taşınma yardımlarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: "DASK'tan 24 milyonun üzerinde bir ödeme var. Büyükşehir Belediyemizin de başlatmış olduğu ve toplamda 35 milyon lira toplayıp şu anda 7.2 milyon ödediği 'Bir Kira, Bir Yuva' kampanyası var. Bugün itibarıyla 2 haftaya baktığımızda 60 milyonun fevkinde bir ödemenin İzmirli depremzedelerin hizmetine sunulduğu, verildiği, ödendiği görülüyor." Pakdemirli, halen 5225 personel ve 855 araçla deprem bölgesinde çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurguladı. AA