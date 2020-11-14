Iraklı baba 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

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baba 13 yaşındaki kızını ! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

baba çocuklarına dehşeti yaşattı. 'den sınır dışı edilince çocuklarını da yanında götüren adamın çocuklarını kemerle dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. 13 yaşındaki kızını kapattığı evde kemerle dayak yediğini gören çaresiz anne gözyaşlarına boğuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 15:18 Son Güncelleme: 14.11.2020 15:28 ABONE OL
Iraklı baba 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü! Çaresiz anne o videoları görünce gözyaşlarına boğuldu

6 çocuk annesi kadın, 'den sınır dışı edilen kocasının yaşları küçük çocuklarını da götürerek onlara kemerle şiddet uygulama görüntüleri kendisine ulaşınca Irak ve Türk yetkililerden çocuklarının kurtarılması için yardım istedi. Babanın 13 yaşındaki kızını kemerle dövme görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Iraklı baba 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü! Çaresiz anne o videoları görünce gözyaşlarına boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Ammar Fatlı Ali Alemarah (37) ve 14 yıllık eşi Ashjan Khalaf Jasım Aljuybır (44), 5 ve 13 yaşları arasında bulunan 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocukları ile birlikte 3 yıl önce 'ye turist vizesi ile gelip Samsun'da kalmaya başladı. Ancak Samsun'da DEAŞ şüpheli olarak gözaltına alınan Ammar Fatlı Ali Alemarah'ın evinde yapılan aramada da bir miktar kaçak sigara ele geçti. Alemarah hakkında 'terör ve kaçakçılık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Terör yönünden suç unsuru bulunmayan Ammar Fatlı Ali Alemarah serbest bırakılarak sınır dışı edildi.

Iraklı baba 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü! Çaresiz anne o videoları görünce gözyaşlarına boğuldu

SINIR DIŞI EDİLDİ

Çocuklar ile eşi ise Samsun'da kaldı. Bir süre sonra pasaportundan bir harf değiştirip 'ye giriş yapıp Samsun'daki ailesinin yanına gelen Ammar Fatlı Ali Alemarah, eşi ile kavga edince komşuları polise 'aile içi şiddet' ihbarında bulundu. Eve giden polis Ammar Fatlı Ali Alemarah'ın Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğunu ve sahte pasaport ile ülkeye giriş yaptığını tespit etti. Bu kez de hakkında 'sahte pasaporttan' yasal işlem başlatılarak yeniden sınır dışı edildi. Ammar Fatlı Ali Alemarah ülkesine gönderilirken eşini Samsun'da bırakıp ancak çocuklarını yanına alıp götürdü.

Iraklı baba 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü! Çaresiz anne o videoları görünce gözyaşlarına boğuldu

ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLEYİP EZİYET ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eşinden sürekli şiddet ve tehdit gördüğünü belirten 6 çocuk annesi Ashjan Khalaf Jasım Aljuybır öldürülmekten korktuğu için Irak'a dönmedi. Kocasının çocuklarını bir odaya kilitleyip onlara eziyet ettiğini öğrenen Ashjan Khalaf Jasım Aljuybır, kendisine 13 yaşındaki kızı Asal Ammar Fathı Alemarah'ı kemerle dövülme görüntüleri ulaşınca gözyaşına boğuldu.

Iraklı baba 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü! Çaresiz anne o videoları görünce gözyaşlarına boğuldu

ÇARESİZ ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Irak hükümetinden ve Türk yetkililerinden çocuklarının kurtarılması için yardım isteyen anne, "Allah'ım çocuklarım sana emanet. Allah'ım sana sığınıyorum, çocuklarımı kurtar. Senden başka hiç kimsem yok. Sen çocuklarımı o zalimin elinden koru. Irak hükümetinden yardım diliyorum. Ne olur yardım edin. Allah rızası için bana yardım edin. Benim çocuklarımı kurtarın o zalimin elinden. Nasıl sizin çocuklarınız da sizin için değerliyse, benim çocuklarım da benim için çok çok değerlidir. Ben onlar için hayatta kalıyorum. Yüce Türk devletinden de bana bu konuda yardımcı olmalarını rica ediyorum, yalvarıyorum. Irak hükümetine yalvarıyorum. Bana yardım edin çocuklarımı kurtarın" diye gözyaşı dökerek yardım istedi.

Iraklı baba 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü! Çaresiz anne o videoları görünce gözyaşlarına boğuldu

Anneye ulaşan görüntülerde babanın 13 yaşındaki kızı Asal Ammar Fathı Alemarah'ı kemerle dövmesi, küçük kızın feryatları ve 10 yaşındaki Mustafa'nın babasına engel olmaya çalışmasının görüntüleri yürekleri dağladı.

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Iraklı baba 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
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