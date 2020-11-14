İstanbul’da sigara denetimi

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan ek genelgeye bağlı olarak, İstanbul'un bir çok ilçesinde sigara denetimi yapıldı. Bağcılar'da da Kaymakam Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ'ın öncülüğünde harekete geçen ekipler, 7 noktada 28 ekiple denetim yaptı. Bağcılar Meydan, Güneşli Meydan, Kirazlı Meydan ve Çarşı Caddesi başta olmak üzere ilçenin en işlek caddeleri ile toplu taşıma duraklarında kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde de sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.