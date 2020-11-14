Kaçak göçmenler takside yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir ticari taksi içinde yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi ile araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Kasım günü göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen şahıs olduğu tespit edilirken araç sürücüsü İ.B. isimli şahıs hakkında TCK 79. maddesi göçmen kaçakçılığı suçundan gerekli adli işlemler yapılırken kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.