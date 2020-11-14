Kadın hırsızlar iş üstünde yakalandı!

Kocaeli Çayıorva İlçesinde meydana gelen olayda, bir eve hırsızlık için girmiş oldukları tespit edilen 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 3 zanlıda tutuklandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Çayırova İlçesinde 12 Kasım 2020 günü meydana gelen olayda, Özgürlük Mahallesi 261. Sokak üzerinde bulunan A.Ş isimli bir vatandaşın evine, yabancı kadınların girdiği görüldü. Durumu fark eden koşuları hemen polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptıkları kontrollerde D.Y, M.Ş ve E.Ş isimli 3 kadını suçüstünde yakaladı. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve Gebze Adliyesine sevk edilen 3 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.