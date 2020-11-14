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Kapıdan çıkması yasakken parkta yakalandı

Emniyet ekipleri tarafından,  Çayırova İlçesinde gerçekleştirilen ‘Güvenli  Park  Bahçe Uygulaması’nda, karantina altında  olması gereken 1 kişi, parkta dolaşırken yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 14.11.2020 11:47 ABONE OL
Kapıdan çıkması yasakken parkta yakalandı

Kocaeli Emniyet ekipleri tarafından, Çayırova İlçesinde gerçekleştirilen 'Güvenli Park Bahçe Uygulaması'nda, karantina altında olması gereken 1 kişi, parkta dolaşırken yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilen 'Güvenli Park Bahçe Uygulaması' Çayırova İlçesinde gerçekleştirildi. Uygulamada polis bölgesinde bulunan 13 park bahçe kontrol edilirken, şüpheli görülen 61 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Bu kontroller esnasında karantina altında görünen, ancak parkta dolaşarak başkalarının sağlığını tehlikeye atan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında hem idari para cezası uygulandı. Hem de adli işlem başlatıldı.

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Kapıdan çıkması yasakken parkta yakalandı
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