Kars’ta camlar buz tuttu

Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağı tuttu. Kent genelinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camlarıysa buz tuttu. Vatandaşlar, araç camlarında oluşan buzu kazıyarak temizledi. Öte yandan arazilerde bitkiler üzerinde oluşan kırağı güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları Doğu Anadolu Bölgesinde iyice soğumaya başlıyor. Erzurum'da hava sıcaklıkları sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Bölgede kent merkezlerinde henüz kar yağışı beklenmezken, yüksek kesimlere yer yer kar yağıyor.