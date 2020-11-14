Kına yemeğinden 17 koronalı çıktı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurallara uyuyormuş gibi yapıp ilk fırsatta maskemizi çıkarıp sosyal mesafeye dikkat etmeden bir hayat sürdüğümüzde, sadece vaka ve kayıp sayımız artırıyor" dedi. Bu durumun en üzücü örneğinin yakın zamanda Alaçam ilçesinde yaşandığına dikkati çeken Dağlı şunları söyledi.Koronavirüs bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine, yasak kararı aldığımız ilimizde bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından misafirlerinin hepsini dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı.Filyasyon ekiplerimizle görüştüğümüzde bize ilginç anekdotlar aktarıyorlar. Ekibimiz temas ve vaka takibi yapmak için aynı apartmanda beraber yaşayan bir aileyi kontrole gittiğinde, "Virüsü nasıl kapmış olabilirsiniz?" diye sorunca, "Hiç dışarı çıkmadık, çok dikkat ettik ama eve misafir geldi, hayır diyemedik" yanıtını alıyorlar. Aslında ilimizdeki vaka yayılımının özeti, bu kısa diyalogda gizli. "Misafir geldi, hayır diyemedik." AA