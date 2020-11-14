Kocaeli'de duvara çarpan minibüs hurdaya döndü

İzmit D-100 karayolundan Ankara istikametine seyir halinde olan bir halı yıkama firmasına ait 34 YR 3836 plakalı minibüs, SEKA tünel içinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki beton duvara çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü kazada ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sıkıştığı yerden ekiplerin müdahalesi ile çıkartılarak ambulansa alınan ağır yaralı haldeki sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada kullanılamaz hale gelen minibüs çekici ile otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.