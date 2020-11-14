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Köprüye ve bayrakları asıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () 37.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve KKTC bayrakları asıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 15:33 ABONE OL
Köprüye Türkiye ve KKTC bayrakları asıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türkiye ve KKTC bayrakları asıldı.
Yavru vatan KKTC'nin 37. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Türkiye'nin ve İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yan yana asıldı. Türk Bayrağı ile KKTC'nin bayrağının yan yana asılması Ortaköyden vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC ve Türk Bayrağının asıldığı gün Kanuni sondaj gemisi de altından görsel şölenle uğurlanmıştı. Bu uğurlama sırasında vatandaşlar, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü sebebiyle asılan bayrakları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Köprüye Türkiye ve KKTC bayrakları asıldı
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