Kuaför salonunda iğrenç olay! 15 yaşında erkek çocuğuna...

İstanbul'da saçlarını kestirmek için kuaföre giden 15 yaşındaki erkek çocuğu berber tarafından tacize maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda Fatih'te meydana geldi. A.T., isimli çocuk pandemi nedeniyle açık bulduğu bir kuaföre girip saçlarını kestirmek istedi. Berber talebini kabul ettiği küçük çocuğa birde cilt bakımı yapmayı önerdi.

KREM SÜRME BAHANESİYLE TACİZ ETTİ

Edinilen son dakika bilgisine göre 29 yaşındaki berber U.B., küçük çocuğa krem sürme bahanesiyle kıyafetini çıkartıp tacizde bulunmaya başladı. Kuaför sahibinin kendisine farklı niyette davrandığını anlayan A.T., kendisini istismar eden U.B.'yi itip koşarak berberden uzaklaşmaya başladı.

"ÖPMEDİM MASKE YAPTIM"

Yaşadığı şokun üzerine ailesine kuaförde başından geçenleri anlatan küçük çocuğun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan berber çocuğu taciz etmediğini maske yapmak için krem kullandığını, üzerinin kirlenmemesi için tişörtünü çıkarttırdığını beyan etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda berber U.B., hakkında 'Çocuğunu Cinsel İstismarı' suçundan iddianame düzenledi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede küçük çocuğun berbere iftira atmasını gerektirecek bir husumet bulunmadığını ve berberin 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği sırada sarılarak öpmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. 15 yıla kadar hapsi istenen sapık Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.